¿Por qué van a cerrar las becas para 'ninis' en Baja California Sur?

Baja California Sur.- El programa "Jóvenes Construyendo Futuro" fue cancelado en Baja California Sur, ya que no logró reclutar ni siquiera a la mitad de los jóvenes para los que estaba proyectado; el delegado de Programas Federales para ese estado consideró que los jóvenes no se inscribieron porque "se les hizo poco" el dinero ofrecido como parte de la beca.

De acuerdo con el portal BCS Noticias, esta mañana el delegado Víctor Castro Cosío reconoció que el programa "Jóvenes Construyendo Futuro" fue un fracaso, en parte por la falta de confianza.

“Se inscribieron más de 3,000 en Baja California Sur, hubo un buen número, fue un gran programa, sin embargo, mucha gente que no tuvo la confianza, los muchachos no se anotaron y había capacidad para 11,000, sin embargo, no llegamos a la meta porque en Baja California Sur muchos jóvenes quieren buscar trabajo en otros lados, 3,600 yo creo que se les hizo poco”, comentó.

Podrían retomarlo

Hace un mes, Castro Cosío negó que el programa pudiera considerarse un fracaso, a pesar de que para entonces sólo se habían inscrito 2,000 jóvenes de los 11 mil que se tenían proyectados.

Comentó que por cuestiones presupuestales, el programa "Jóvenes Construyendo Futuro" se cerrará por lo que queda de este año en Baja California Sur, pero podrían volver a abrirlo en enero de 2020.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos