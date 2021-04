Ciudad de México.- El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que planea renunciar a su partido después de que se avalara la ampliación de 4 a 6 años la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El pasado 19 de abril, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó su aprobación para la ampliación de dos años del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así mismo, aseguró que esta decisión es ‘constitucional’.

Yo entiendo que es constitucional, que no es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados. Mi opinión ya le externé, es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto, y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial”, expresó el mandatario.

La Cámara de Diputados se volvió todo silencio. Todos miraban expectantes los pasos lentos y apoyados en una de sus compañeras del dos veces presidente de la Cámara de Diputados y quien le entregó la Banda Presidencial al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, Muñoz Ledo rompió su cuarentena, dejó su hogar en las Lomas de Chapultepec para apersonarse en la Cámara de Diputados y defender la Constitución Política y la democracia mexicana y manifestarse en contra de la aprobación de este artículo transitorio, a pesar de pertenecer a la Cuarta Transformación.

A pesar de que el salón de plenos de la Cámara de Diputados había pocos legisladores, muchos de los presentes, sacaban sus celulares para tomar fotos y videos de la participación de Muñoz Ledo. “¡Es historia lo que estamos viendo!”, relataba un integrante de Morena.

Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria, a este insensato proyecto de violar la Constitución Política del país (…) Se está y se podría estar cometiendo perjurio en este caso, el perjurio es un delito del orden común que significa que se falta a la protesta que se ha cumplido; quienes votan a favor de esta iniciativa están cometiendo perjurio”, dijo Muñoz Ledo.

Recrimina Porfirio Muñoz Ledo a su partido

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo le reclamó a su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, ¿por qué lo tienen al borde de la renuncia de su partido?, acusó que también lo han acorralado; ¿por qué -por unanimidad- le negaron la posibilidad de ser reelecto? y le criticó que transmita instrucciones a sus compañeros de bancada pues no se valen las triquiñuelas.

Muñoz Ledo preguntaba desde la máxima tribuna del país por qué no estaba en el pleno “Nacho” Mier, y le reclamó que su oponente por la dirigencia del partido, Mario Delgado haya utilizado gastos multimillonarios de carácter privado para financiar su campaña.

Dijo que le duele mucho estar cerca, muy cerca de tomar una decisión que todos adivinan, porque en Morena habrá libertad de presión, de puntos de vista divergentes, no se admitirá forma alguna de presión o de manipulación, de la voluntad de las o los integrantes de nuestro partido por grupos internos y facciones, ¿por qué no está aquí el coordinador de nuestro grupo parlamentario?", insistió.

Además, ya cuando estaba presente Nacho Mier en el pleno le dijo: “¡Ahí está Nachoooo!, ¡qué gusto! Nacho Mier… no transmitas instrucciones no se vale… no se vale Nacho, por qué tú eres un hombre de bien y además, no se valen las triquiñuelas, traigo aquí el nombre de dos compañeras que en la primera ronda de la Comisión de Justicia opinaron en contra del proyecto, las sustituiste de inmediato por dos compañeras que votaron como tú querías…”

Con información de Agencia EL UNIVERSAL.

FRG