Chihuahua.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presumió el precio del gas en la frontera norte.

Durante su recorrido por Chihuahua, el presidente se detuvo en una gasolinera y destacó que en su gobierno no hay más gasolinazos.

Me da mucho gusto poder decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del Diesel, de la luz, ya no hay gasolinazos. Miren, aquí en Ciudad Juárez cuánto cuesta el litro de gasolina magna, 15.20, en ciudad Juárez y en toda la frontera la gasolina es más barata”, destacó.