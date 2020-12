Preocupa a exconsejeros del INE que AMLO no vea límites en su poder

CDMX.- Al conmemorar el 30 aniversario del Instituto Federal Electoral, ahora INE, ex consejeros electorales mostraron su preocupación por "la actitud autoritaria" del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, acusaron, no ve los límites que le marca la ley en el ejercicio del poder.

El ex presidente del Instituto, José Woldenberg, insistió en que el tabasqueño no valora la autonomía del órgano electoral, al que quisiera alinear, dijo, lo cual representa un riesgo.

Afirmó que la democracia aspira a un poder regulado, fragmentado, con la división de poderes y Gobiernos; y vigilado por autoridades, organizaciones y medios.

Y a esas tres cosas, la actual Administración, pero específicamente el Presidente de la República, no les da ninguna importancia. El poder en democracia tiene límites, están establecidos por la Constitución y las leyes, pero cuando desde la Presidencia se dice que la justicia está por encima de la ley y la voluntad popular por encima de la ley, lo primero que uno se pregunta es quién dice que es justo y quién lee cuál es voluntad popular.

"El Presidente cree es él el que lo dictamina. Entonces, ahí hay una preocupación, que no se asume que los límites al poder son una garantía para los ciudadanos, y que aquel viejo apotegma de que el ciudadano puede hacer todo aquello que no le prohíbe la ley, pero el funcionario público sólo puede hacer aquello para lo cual la ley lo habilita, es una llave de oro para no pasar del poder democrático al poder autoritario", arremetió.

Recordó que si bien López Obrador llegó a la Presidencia por el descontento social, también fue por los avances de la democracia, y recordó que "nadie gana de una vez y para siempre", sino que en México continuará privando la pluralidad.

Por ello, lamentó que exista una descalificación inercial y adjetivada de las posiciones distintas a las gubernamentales y, en lugar de debatir, se le juzgue de conservador o pertenecer a la mafia en el poder.

Este ambiente, advirtió, no sólo podría erosionar más la democracia, sino acentuar más la crisis social, la cual, arremetió, no se ha atendido.

En las políticas actuales no es cierto que estén corrigiendo el modelo neoliberal, no es cierto, por favor, ante una crisis tan profunda como la de salud que ha impactado a la economía la política fundamental ha sido la de dejar hacer y dejar pasar, neoliberalismo puro", agregó.

La ex consejera Jacqueline Peschard aseguró que uno de los grandes desafíos del INE es seguir trabajando en medio de un problema central, que es la declarada desconfianza del Presidente López Obrador por no estar bajo la línea de mando directa de su Presidencia.

"La desconfianza del Presidente gravita negativamente alrededor del INE y se expresa tanto en el discurso sobre la definición de los organismos autónomos, que son obras de Gobiernos neoliberales, creados sólo para entregar salarios elevados a sus directivos, y en los recortes presupuestales que sistemáticamente han afectado al INE, cuando el INE enfrenta la elección más grande de la historia contemporánea.

"El mayor reto creo que es lograr que el Presidente de la República se ciña a las reglas de no difundir publicidad oficial durante las campañas políticas, y creo que las conferencias de prensa mañaneras son un mecanismo, sin duda, entre otras cosas, de promoción de las acciones del Gobierno", apuntó.

Jaime Cárdenas, ex consejero electoral y quien salió del Gobierno federal en malos términos con López Obrador, también dijo que está preocupado por la concentración "excesiva del poder", cuando lo que debería privar en un país democrático es el pluralismo.

Por ello, dijo, aplica una famosa frase del escritor Charles Bukowski: "el valor de la democracia, porque tenemos que seguir siendo demócratas convencidos, esa democracia se nos ha dado para votar, para deliberar, para ejercer la libertad en un ambiente de pluralismo y para no obedecer ciegamente al que está en el poder".

La académica y ex perredista Rosa Albina Garavito lamentó que el cumpleaños 30 del Instituto Electoral se dé en un ambiente hostil.

"La obligación legal de ser neutral en las contiendas electorales no lo exime de enfrentar el desafío a la vida democrática del País, que significa el intento de regatear desde la Presidencia de la República esta conquista ciudadana.

"Colocarse a la altura de estos desafíos políticos implica hacer acopio de autoridad moral. Por desgracia hay unos de esa autoridad se encuentran todos los partidos, también el que gobierna, pues desde tiempo atrás han hecho de la política una mercancía. Echan mano de la corrupción para acceder al poder y desde el poder amplían esa corrupción desnaturalizando así la obligación constitucional de promover la vida democrática del País", agregó.

La priista Beatriz Paredes aseguró que ahora los mexicanos se preguntan si están realmente frente a un cambio de régimen o ante un retroceso al autoritarismo.