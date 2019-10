Preocupa al SAT tamaño del mercado negro de venta de facturas

CDMX.- La Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, afirmó que han detectado pérdidas por 354 mil millones de pesos en facturas falsas, pero que por las reacciones negativas de diversos sectores, prevén que éste sea un mercado negro tan grande como el de las verduras.

En entrevista, critica a quienes han afirmado que las nuevas medidas van contra cualquier persona, pues, argumentó, en todos los casos se está pidiendo explicación, y lo más que llegaría a suceder es que la persona pague los impuestos que no finiquitó.

Hay un universo que desconocemos, francamente viendo cómo existe esta reacción, me preocupa porque el universo podría ser más grande.

Ejemplificó lo que están pidiendo en el SAT. Si alguien hizo transacciones con alguna persona, Ríos-Farjat solicita que se revise qué se compró y qué no.

Lo peor que puede pasar es que tengas que pagar el impuesto de esas facturas, no veo donde está la cárcel ahí.

Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, en entrevista con Reforma. Foto: Agencia Reforma

La entrevista

-Están equiparando al hampón con quien recibió facturas

No, yo no veo eso en la ley, si veo que estas grandes narrativas contribuyen a mantener un status quo. ¿A quién beneficia? Estamos hablando de un mercado negro, no sé si más grande que el de las verduras, pero o todos nos preocupamos un poquito más por nuestra contabilidad o dejamos que se pierda el país. Y lo que pedimos es cerciórate de con quién contratas, revisa que su domicilio esté ahí, que lo cheque ante el SAT. Sabemos que no tienen una bola de cristal para saber.

Aseguró que los defraudadores fiscales se concentran en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Monterrey, pero el dinero se mueve a lugares más tranquilos, como Yucatán o Baja California Sur.

Para la Jefa del SAT, este Gobierno está regresando el Estado de derecho en materia tributaria.

-Hay quien dice que estamos viviendo un terrorismo fiscal

(De ser así) estaríamos dando un plomazo a todo el Poder Judicial, a todos los ministerios públicos, a la Fiscalía Federal, estaríamos olvidando que tenemos juicios de amparo, estaríamos hablando de un escenario así, simplemente a un país muy diferente, sin que existan medios procesales ni de defensa.

Nosotros no estamos haciendo nada que no venga del Código Fiscal. Me llama la atención que a lo mejor no vamos a una especie de exigencia fiscal, es más bien que venimos de un relajamiento fiscal. Los mismos dientes que estaban en la ley son los que estamos usando ahorita, por eso me llama la atención porque ahorita se ve así.

-¿Entonces antes el SAT tenía dientes, pero no se utilizaban?

No podría darle esa lectura porque no me correspondería a mí, yo sólo veo las reacciones y digo '¡qué sorpresa!' porque estamos haciendo lo mismo, simplemente estamos siguiendo a empresas factureras, que todos los contribuyentes contribuyen a la carga pública de manera proporcional y equitativa, y eso se logra fiscalizando y combate a la evasión, en todas sus formas.

La funcionaria afirma que están buscando cambiarle de nombre a la cancelación de impuestos, pues está generando confusión con la condonación de créditos, por lo que la idea es llamarle "baja contable", porque es un recurso que no se puede cobrar, mientras que lo segundo es un "favor" que dieron otros gobiernos.

-El Estado dejó de recibir 400 mil 902 millones de pesos porque hubo a quienes les perdonó el pago.

El Congreso los perdonó a petición del Ejecutivo. Muchos repetían año con año, ya sabían el camino. El Código Fiscal establece un candado, donde dice en qué momentos procede la cancelación y eso no se obedeció, de qué manera se le sacó la vuelta a la ley, vía Ley de Ingresos en el Congreso a iniciativa de Ejecutivo.

Recordó que en el 2000 se abrió la puerta al condonarles de un 12 a un 20%, y después se incrementó.

-Se decía que este perdón era un borrón y cuenta nueva. ¿Era preferible porque se recuperaba parte?

Era una lógica de más vale ahorita que después, de lo perdido a lo que aparezca, pero a costa de qué, de hacerle daño al contribuyente cumplido, de que como tú pagaste otros gocen de no pagar.

-Se dieron a conocer una serie de condonaciones que se dieron del 2007 al 2015, por 247 mil millones de pesos, de los cuales se tuvo información de 172 mil millones, que es el monto del aeropuerto de Santa Lucía.

Con el monto de lo condonado se harían tres trenes mayas, tres aeropuertos como el de Santa Lucía, 18 millones más de Adultos Mayores beneficiarios. Había de todo en la lista de beneficiarios, lo suficientemente alta para que entrara una jirafa y suficientemente amplia para que cupiera un elefante, en el inter entran zorros, caballitos, ranitas, ratones, patitos, hay condonaciones de un peso a miles de millones. Unos 104 beneficiarios se llevan la mitad de lo condonado.

-¿Qué le dice a esos contribuyentes?

Que no se vale, que todos pagamos, que todos hacemos esfuerzos, que todos nos sacrificamos, que todos tenemos buenos y malos años, tenemos el mismo derecho, no se vale.

-¿No complica la inversión?

No creo, estaría dudosa de un inversionista que de entrada esté esperando que se le condone, no veo la relación, entre condonación e inversión.