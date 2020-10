Presenta Alfonso Durazo renuncia a la SSyPC

CDMX.- Presentó Alfonso Durazo Montaño este miércoles su renuncia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora.

Luego de presentar el último reporte de incidencia delictiva, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Durazo Montaño respondió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien minutos antes había dicho que lo estaba convenciendo de quedarse, que decidió atender el llamado de la militancia de Sonora.

Esto no se acaba hasta que se acaba, pero en este momento puedo decir que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del estado, consecuentemente presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la República", anunció.