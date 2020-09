Presenta Ciro Murayama pruebas del financiamiento irregular de México Libre

La propia empresa clip señala que no debe usarse para transacciones a partidos políticos.



Los recursos obtenidos por esa vía no fueron validados por el @INEMexico



Así, voté por no dar el registro a México Libre que obtuvo $1 millón de pesos por clip.https://t.co/PbFudVIgou pic.twitter.com/bxBo8y8Tij