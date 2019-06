Presentan queja ante Conapred tras despido de exfuncionaria que se metió a fuente

Irapuato.- La activista en derechos humanos Norma Nolasco Acosta presentó el pasado martes una queja en contra del Gobierno Municipal ante el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred), por el caso de Rosy Ponce, exempleada de Japami que se metió a la fuente de la Plaza Principal.

La activista señaló que asumen la responsabilidad de los actos de Rosy Ponce, quien sí cometió una falta administrativa al meterse a la fuente, sin embargo no causó ningún daño y aún así fue despedida por esta acción.

Nolasco Acosta consideró que se incurrió en violencia de género, pues Rosy Ponce sólo estaba celebrando el día del Pole Urbano, y que acciones como esta fomentan el machismo, lastiman de forma directa a la ex empleada municipal y la convierten en víctima al ser motivo de escarnio público.

La activista señaló que el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez es quien debe pedir una disculpa a la ciudadanía irapuatense, por la inseguridad y el mal gobierno que ha tenido.

El gobierno municipal de Irapuato aseguró que en el despido de Rosy Ponce, la mujer que celebró el Día Internacional del Pole Urbano en la fuente del Jardín Principal, se respetaron su dignidad y sus derechos humanos.

El documento expone que “todo empleado o empleada del Municipio debe tener una conducta apegada a los valores que sigue la Administración Pública Municipal estipulados en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de Irapuato”.

Agrega que en la presente administración instauraron el modelo de Cultura Cívica, para promover entre la población el respeto, el orden y la convivencia.

El martes en su muro de Facebook Rosy publicó que tras hacerse viral su foto en JAPAMI le pidieron su renuncia, la cual no firmó y después se enteró que estaba despedida.

Por una foto en la que me juzgaron con desconocimiento, hoy lloro porque no tuve derecho a réplica, hoy hay memes que muestran apestocidad saliendo de mi cuerpo...

He ofendido a esta sociedad y me disculpo, pero no me arrepiento de practicar una disciplina tan difícil, no merezco ser juzgada tan duramente ni mi hija merece verme humillada porque los periódicos me exhiben y me dañan, porque los que eran mis amigos me señalan y mi realidad se ve terriblemente trastornada”, escribió Rosy.