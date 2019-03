Presidencia afirma es 'fake' eliminación de frase 'No Reelección' en documentación oficial

Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como la excandidata Margarita Zavala hicieron eco a un mensaje que circula en redes sociales, según el cual se suspende la frase "Sufragio Efectivo no Reelección" en la documentación oficial de la SCT. Consultada al respecto, la oficina de prensa de Presidencia refirió que tal oficio no es real, "es fake", aclaró.

Dicha frase se volvió tendencia desde muy temprana hora de este martes, con el hashtag #SufragioEfectivoNoReelección. La imagen en cuestión es presuntamente un documento que alude al año de Emiliano Zapata y a la identidad de los oficios del gobierno federal. Según se lee el gobierno federal decidió suprimir la frase "Sufragio Efectivo, No Reelección" de la papelería oficial.

"1.- Todos los oficios deberán traer en la parte superior izquierda y después del logotipo de la SCT, la imagen de Emiliano Zapata, como se muestra", refiere el supuesto documento, firmado por la Maestra en Psicología Nonantzine Victoria Orta.

"2.- Se suspende el uso de la frase "Sufragio efectivo. No reelección", continua el escrito.

El documento, se supone, es una comunicación interna dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

"Esto para variar, es una violación flagrante a nuestras Leyes de parte de AMLO y el gobierno federal. Increíble al nivel de descaro que hemos llegado. Después dice el susodicho que me va a llevar a juicio por supuestas violaciones a la ley electoral", escribió el expresidente Fox en Twitter.

La ex primera dama Margarita Zavala cuestionó en la misma red social: "¿Es cierto?", mensaje que re tuiteó el expresidente Calderón. Los ex mandatarios cuestionaron la veracidad de la medida.

El 13 de enero de este año el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto en el que se declara a 2019 como el Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata. Su artículo segundo dice: "Durante el año 2019, en toda la documentación oficial de la Federación se inscribirá la leyenda: '2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'. En estricto apego al principio de distribución de competencias, se invita a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a adherirse a la presente declaratoria."

Tal declaratoria no hace referencia alguna a la frase "Sufragio efectivo, no reelección", ya que dicha frase es atribuida al entonces presidente Francisco I. Madero, quien la utilizó en su campaña a la presidencia, no a Emiliano Zapata.