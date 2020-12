Presidente AMLO recibirá vacuna contra el COVID-19 en marzo

CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que él recibirá la vacuna contra el coronavirus COVID-19 en marzo.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, AMLO aseguró que la vacunación será completamente equitativa y no por ser el Presidente de la República tendrá preferencias.

López Obrador señaló que de acuerdo al esquema de la campaña de vacunación contra el COVID-19 presentada hace unos días, su turno de recibir la dosis será en marzo, pues entra en el grupo de personas de 60 años o más.

Fuente: Secretaría de Salud

El Presidente pidió a la ciudadanía confianza en la vacuna, aseguró que no expondría al pueblo mexicano a una dosis que podría afectar su salud.

No permitiríamos que se use una vacuna que dañara, no lo haríamos en ningún caso por convicción, no se permitiría.

Decirle a los mexicanos tengan confianza, no se les pondría una vacuna si hay riesgos, si hay reacciones o efectos que pueden resultar dañinos", señaló.