Presidente de Guatemala pide a México más comercio para frenar migración

CDMX.- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, instó el jueves al Senado mexicano a que se estrechen las relaciones comerciales entre ambas naciones porque eso generaría empleos en el país centroamericano.

Según el mandatario, tener oportunidades de trabajo es una de las vías para reducir la salida de migrantes rumbo al norte.

A nuestros conciudadanos no los frenan los muros, no los frenan las leyes, no los frena el miedo”, dijo durante un discurso ante el pleno de este cuerpo legislativo en la que es su primera visita a México. “Lo único que los detiene es la seguridad, un empleo digno y un futuro promisorio”.