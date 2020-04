Presume AMLO baja de 0.3% en homicidios en primer trimestre

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió durante su informe de gobierno una reducción de 0.3% en los homicidios durante el primer trimestre, en comparación el mismo periodo del año pasado.

Aunque poco, no como quisiéramos, hemos avanzado en la disminución de la incidencia delictiva", sostuvo durante su informe de gobierno.

En secuestros señaló que se redujeron 25.8%; robos de vehículos en 11.1% y en robo en general un 6.6%.

Recuerdo que la estrategia para garantizar la paz se sustenta en atender las causas que originan la violencia, es decir, que no haya pobreza, que no haya desintegración familiar, que no haya pérdida de valores culturales, morales, espirituales", dijo el tabasqueño.