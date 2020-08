Prevén en pymes mayor diferimiento de sus pagos

CIUDAD DE MÉXICO 09-Aug-2020 .-La banca comercial estimó que las pequeñas y medianas empresas (pymes) será el segmento de su cartera de crédito que más recurrirá a los programas de diferimiento de pagos de intereses o capital por la pandemia del Covid-19 en los próximos meses , muy por arriba del crédito al consumo, de acuerdo con la encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario del Banco de México (Banxico).

La encuesta, correspondiente al segundo trimestre de 2020, recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el País acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales o estándares de aprobación del crédito en el mercado.

Banxico dividió los resultados en dos grupos de bancos: los de mayor participación en el mercado que representan el 75 por ciento del saldo de la cartera de crédito bancario, y los de menor participación, que corresponden al resto de bancos que reportaron tener participación en el segmento.

En el segmento de pymes no financieras, el 33.3 por ciento de los bancos con mayor participación estimó que entre el 31 y el 40 por ciento solicitará ingresar a los programas, mientras que otro 33.3 por ciento consideró que sería entre el 51 y 60 por ciento de la cartera.

Por su parte, el 30 por ciento de los bancos con menor participación contempló que entre el 21 y 30 por ciento de la cartera se adherirá a los programas de diferimiento.

En cuanto al crédito al consumo, el 33.3 por ciento de los bancos con mayor participación estimó que entre el 0 y 10 por ciento de la cartera solicitaría participar en los programas, mientras que para los bancos con menor participación el 23.5 por ciento consideró que entre el 11 y el 20 por ciento se adherirá a los programas. Otro 23.5 por ciento consideró que sería entre el 31 y 40 por ciento de la cartera.

En promedio, los bancos anticiparon que durante 2020 la calidad de su cartera podría deteriorarse en los segmentos de crédito al consumo, hipotecario, empresas grandes no financieras, pymes no financieras e intermediarios financieros no bancarios.

Respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el tercer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación prevén un aumento en los segmentos de pymes no financieras, intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito. En contraste, esperan una disminución en la demanda de crédito en el segmento de empresas grandes no financieras, en tanto que no esperan cambios significativos en el segmento de crédito hipotecario.

GOM