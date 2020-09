Primer mexicano es vacunado contra el Covid-19

España.- Nacido en la Ciudad de México, Ernesto Herrera de 51 años ha vivido en Madrid desde hace 22 años. El miércoles pasado fue el primer mexicano en recibir una vacuna experimental contra el Covid-19. La vacuna está en una Fase II.

Espera que la vacuna sea exitosa y que termine esta pesadilla mundial.

La mayor parte de su vida en México, vivió en Mexicalli, Baja California. Debido a sus estudios, se mudó a Cuba y Alemania. Hoy día vive en Espala con dos hijos adolescentes.

Herrera es director de fotografía, hace cine y campañas políticas y de publicidad; ha hecho películas en México, España y Europa.

Hace dos semanas, escuchó que el ministro de sanidad español estaba reclutando a ciudadanos que aceptasen el ser inyectados con la vacuna experimental del laboratorio Jassen, parte de Johnson & Johnson. Esta vacuna también se está probando en Alemania y Bélgica.

Únicamente se debía acudir a cualquiera de tres hospitales. Ernesto se enlistó como uno de los 190 ciudadanos para probar la efectividad de la vacuna, esperando que pronto se pueda regresar a la normalidad.

Poco después, fue llamado para que en una reunión se explicaran los detalles de la vacuna y el proceso para el ensayo.

Se detalló que el componente de la vacuna está basada en un vector que ya existe y está probada, y sólo agregan la proteína del coronavirus; aún así es posible desarrollar efectos secundarios.

Admite que nunca fue su intención adquirir inmunidad por la vacuna, “porque no se sabe si va a funcionar o si te va a ir peor, es decir, que salga peor el remedio que la enfermedad y tampoco acudes por dinero, porque no pagan por participar en este experimento, es una cuestión de voluntad”.

Yo tengo muchos motivos como aliciente porque mi hermana, que ha trabajado en laboratorios farmacéuticos le insistió hasta que pudo que no lo hiciera, pero yo me he mantenido bastante firme porque creo que tengo que dar una lección a mis hijos, yo no quiero ser profesor de nadie, pero de mis hijos sí, y es una lección de solidaridad humana, yo creo mucho en ello. Yo participé mucho en política y me ha dejado que hay que ser solidario y no intentar hacer lo que hacen los políticos que te dicen que van a ayudar y al final se les olvida la gente. Yo no soy político, pero soy un ser humano y pertenezco a la sociedad y participo como puedo y esta es una manera de participar”, describe Ernesto.