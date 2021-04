San Luis Potosí.- Primo Dothé, senador de la bancada de Morena, anunció su renuncia a la militancia culpando a la

La cúpula de Morena, argumentó Dothé, ha comenzado a pulverizar la solidez moral que durante la mayor parte del tiempo de su existencia como partido político concilió los intereses legítimos de la militancia y de la población.

No podíamos sepultar a nuestra propia historia, no debíamos cerrar los ojos ante lo terriblemente obvio. No nos debía ser permitido simular. No identificamos y acuñamos el concepto de la mafia del poder e incluso precisamos con valor hasta el nivel personal las traiciones al pueblo de México. Hoy, nadie lo puede negar sin faltar a la verdad, una buena parte de esta mafia del poder está en las candidaturas de Morena".