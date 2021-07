Carolina del Norte, Estados Unidos.- Por exhibirse con fotos en la página para adultos OnlyFans, la profesora Amy Kupps fue suspendida y tuvo que renunciar por presión.

Fue la propia maestra Amy Kupps quien reveló su despido luego de que su propio esposo compartiera las fotos que subía en OnlyFans.

Según Kupps, su esposó la animó a crear el perfil en OnlyFans para tener un ingreso extra al de profesora de Historia.

La profesora Amy Kupps contó que, aunque casi ganó 150 mil dólares con el contenido que subió, se sintió presionada en su matrimonio.

Su esposo parecía arrepentido y se mostraba celoso de la atención que recibía en la página web.

Incluso, Amy Kupps y su esposo rompieron la relación amorosa. Convertido ya en su expareja, fue quien exhibió en una junta escolar el perfil de la maestra.

Resultó que mi ex le había mostrado mi página a alguien de la junta escolar, quien fue y se lo dijo al director. Me suspendieron mientras ellos decidían qué hacer pero no tenía sentido negarlo", relató la maestra al diario The Mirror.