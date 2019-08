Programa de 'ninis' de AMLO es inverosímil y dificíl de comprobar el apoyo

CDMX.- El padrón nacional de Jóvenes Construyendo el Futuro, que impulsó el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, es atípico, inverosímil e imposible de verificar, aseguró Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Al presentar avances de la investigación titulada ¿Cuántos son, dónde están, qué hacen?, María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de la organización, detalló que revisar el padrón de beneficiarios se encontraron comportamientos “difíciles de creer”.

Por ejemplo, todos los días se inscribió el mismo número de becarios, sin variar sábados, domingos o fines de semana.

También se repite la misma proporción de hombres y mujeres, así como del grado de escolaridad de los becarios.

Otras irregularidades que se detectaron fueron personas físicas, incluso diputados federales, que se inscribieron al programa como centros de trabajo, de los cuales no se ofrecen datos como dirección o teléfono para corroborar su existencia y a qué se dedican.

La información no se puede verificar, cómo vamos a verificar si existe Abarrotes Alex, si no hay datos, una dirección. (...) No tenemos los elementos para decir que está fracasando, es un programa que todavía se mantiene en la opacidad y para que no fracase es necesario tener los datos, evaluarlo, corregirlo en el camino”, aseguró Casar.