Promete Insabi servicio de salud gratuito antes del 2024

CDMX.- Juan Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sostiene que el Seguro Popular no funcionó y asegura que no será necesario llegar al final del sexenio para que los mexicanos sin seguridad social tengan acceso total gratuito a los servicios de salud.

El 1 de diciembre de 2020, no de 2024, se vivirá un cambio en la salud de los mexicanos.

Señala que las reglas de operación del Insabi están concluidas y que las 32 entidades federativas recibieron un acuerdo de coordinación, que firmaron 26 gobernadores.

Agrega que "en un cambio de modelo cuesta trabajo porque hay resistencia, no sólo intereses económicos, sino donde no se estudia la forma y no se respeta la ley".

Entrevista

Esta es una parte de la entrevista que tuvo Ferrer con El Universal

¿Qué hace al Insabi diferente del Seguro Popular?

—Para empezar otorgará servicios médicos, es gratuito, habrá todos los medicamentos, se atenderán todas las enfermedades, se tendrán instalaciones dignas y de calidad, y con los trabajadores se hará justicia laboral, porque más de 87 mil empleados están en situación precaria.

¿El presupuesto es suficiente para que se ofrezca gratuidad en el primer y segundo niveles de atención?

—Y en el tercer nivel también, no hay cuotas en primer ni en segundo niveles, y en la parte especializada se van a quitar.

¿Cuándo?

—Hay 66 intervenciones que son gratuitas en el tercer nivel, lo que será gradual son 30 más que antes no consideraba el Seguro Popular.

A una semana de que el Insabi entró en operación se generó incertidumbre, ¿qué falló?

—Hay un cambio de modelo, no es de un día para otro, verdaderamente cuesta trabajo porque hay resistencia, no sólo vamos a tener resistencia de intereses económicos, hay también partes donde no se estudia la forma y no se respetan la ley y la reglamentación. La ley es muy clara, aunque el modelo se debe aplicar progresivamente, esta atención no se puede negar a ninguna persona sin seguridad social.

¿Cuántos estados han firmado?

—En total, 26 estados han dicho que se adhieren a la federalización de los servicios de salud.

¿Qué ocurre con los que no firmen el acuerdo?

—Es una cuestión de respeto a la autonomía de las entidades, quienes no se adhieran recibirán íntegros sus recursos asignados.

¿Qué le diría a aquellos que piden regresar al Seguro Popular?

—Que está demostrado que el modelo no funcionó, si hubiera operado no tendríamos el problema de medicamentos, de doctores e infraestructura, nosotros vamos a trabajar para que el modelo que estamos implementando sirva a la gente.

¿Para 2024 habrá un acceso a la salud de todos los mexicanos sin seguridad social?

—Claro.