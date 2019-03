Promete AMLO castigo para exalcalde de Cortazar

Ciudad de México.- Si se verifican las pruebas, no habrá impunidad en el caso del exalcalde de Cortazar, Hugo Estefanía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hasta esta mañana no tenía elementos suficientes del caso, pero si hubo delito y hay pruebas suficientes, se castigará a quien resulte responsable.

En una grabación difundida ayer en redes sociales, se vincula presuntamente a alcaldes y exalcaldes de Guanajuato con actividad de huachicoleros.

El exedil Estefanía Monroy, del PRD, entabla una plática con Noel Lara Belman, alias “El Puma”, operador del Cártel Santa Rosa de Lima y sobrino del actual presidente municipal de Villagrán, Juan Lara Mendoza, sobre recursos federales que están por bajar.

López Obrador aseguró que, de haber pruebas, no habrá impunidad en el caso del exalcalde, cuyos nexos con el crimen organizado fueron exhibidos en la grabación.

No tengo elementos suficientes. Si se comete un delito y hay pruebas, que se castigue, a quien sea, no hay impunidad, sea quien sea.

En su conferencia de prensa matutina, recordó que la justicia ya no es como antes, pues presume que ya no hay protegidos, ni influyentismo en su Gobierno.

Ya no es lo mismo, no hay protegidos, no hay influyentismo, el que comete un delito debe ser castigado.