Propone guía de AMLO dar terapia psicológica a criminales y corruptos

CDMX.- La "Guía Ética para Transformar a México" propone que "desde una perspectiva humanista" se debe de dar terapia psicológica a criminales y corruptos para que puedan redimirse.

Durante la conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y quien colaboró en la redacción de esta guía leyó el punto 10 titulado "De la redención No se debe de enfrentar el mal con el mal".

No se debe enfrentar el mal con el mal. En la antigüedad la redención se refería a un acto por medio del cual un esclavo tenía su libertad o bien el pago para recuperar un objeto empeñado. Actualmente significa la superación de errores, la toma de conciencia por actos indebidos y un arrepentimiento que implica el reconocimiento de culpabilidad y el propósito de no incurrir de nuevo en un delito o en una acción inmoral".

Desde una perspectiva humanista, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación y terapia psicológica, sin renunciar a la posibilidad de sanciones como la privación de la libertad".

Criticó el fiscal que para el conservadurismo, las actitudes delictivas deben de ser objeto de un castigo severo "y las personas que las presentan han de ser separadas de la sociedad, degradas a una desconfianza permanente".

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, detalló en el punto 15 "De la autoridad y el poder", que la política es asunto de todos y que no importa si se ocupa o no un cargo público puesto que no se deben de desatender los asuntos políticos ni descuidar cosas que son del interés general.

Individuos y sociedad apáticas son alimentos del autoritarismo y de la opresión. Mantener una actitud participativa, crítica y vigilante sobre los gobernantes es la esencia de la democracia y la mejor manera de preservar la liberta, el bienestar y la paz. No olvides nunca que el pueblo manda y que tiene el derecho de poner y quitar a su gobernantes", dijo.

Los 20 principios y valores de la Guía Ética de AMLO

Estos son los principales 20 principios y valores de la "Guía Ética para la Transformación de México".

1.- Del respeto a la diferencia. Evitar imponer “nuestro mundo” al mundo de los demás.

2.- De la vida. No hay nada más valioso de la vida, la libertad y a seguridad de las personas.

3.- De la dignidad. No se debe de humillar a nadie.

4.- De la libertad. La paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad.

5.- Del amor. Del amor al prójimo es la esencia del humanismo.

6.- Del sufrimiento y el placer. No hay mayor alegría que la felicidades de los demás.

7.-Del pasado y del futuro. Quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe a dónde va.

8.- De la gratitud. El agradecimiento es la mayor virtud de una buena persona.

9.- Del perdón. El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe.

10.- De la redención. No se debe de enfrentar el mal con el mal.

11.- De la igualdad. La buena ley debe moderar la opulencia y la indignación; no puede haber trato igual entre desiguales.

12.- De la verdad, la palabra y la confianza. No mentir, no robar, no traicionar.

13.- De la fraternidad. Ser fraterno es hacer propios lo de problemas de los demás.

14.- De las leyes y la justicia. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Todo, por la razón y el derecho; nada, por la fuerza.

15.- De la autoridad y el poder. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando e pone al servicio de los demás.

16.- Del trabajo. No hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo.

17.- De la riqueza y la economía. No es más rico el que tiene más sino el más generoso.

18.- De los acuerdos. Los compromisos se cumplen.

19.- De la familia. La familia es la principal institución de seguridad social de México.

20.- De los animales, las plantas y las cosas. Al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos cuidamos todos.

