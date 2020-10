Protegen de plagios a los alebrijes de Oaxaca

Oaxaca.- Desde el lunes, los alebrijes estarán protegidos en México y el mundo, tras la declaración de Indicación Geográfica que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los alebrijes son artesanías que son originarias de Oaxaca, en la que crean seres asombrosos a través del tallado de la madera y decoraciones con pincel decorándolos con motivos zapotecos.

Esta decisión se logró gracias a la petición solicitada de la Secretaría de Economía de Oaxaca, en la que la Indicación Geográfica (IG) se ha conceptualizado como "Alebrijes, Tonas, Nahuales y Tallas de Madera de los Valles Centrales de Oaxaca".

Juan Pablo Guzmán Cobián fue quien encabezó la petición ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, presentada el 28 de agosto del presente año.

Esta protección también abarca el plano internacional, en donde se asegura que los alebrijes, las tonas, nahuales y tallas de madera son "una artesanía que consiste en figuras talladas en madera de diverso género y pintadas con una enorme variedad de colores y motivos".

La importancia de la Indicación Geográfica es la protección que brinda a las creciones, ya que diferencia y dan valor a los productos señalados; además se detalla que la madera debe de proceder de las localidades de San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Unión Tejalápam, San Pedro Taviche y Oaxaca de Juárez.

Según informa el Universal, esta Indicación Geográfica protege la historia, materiales, proceso de elaboración, obtención de madera, tallado, secado, curación, pintado, diseño, lugares de extracción, comercio y criterios de producción y comercialización, entre otros aspectos.

Algunos productos que poseen la Indicación Geográfica son la Roquefort para queso francés, Café de Colombia, Chulucanas (cerámica de Perú), Seda Tailandesa y Rioja (vino español).

Desde enero se comenzó a planear la propuesta para que los alebrijes, y en ese entonces Juan Pablo Guzmán declaró que la Indicación Geográfica le daría un valor agregado a las artesanías a través de la certificación y reconocimiento, además de proteger a los artesanos.

En caso de comercializar supuestos alebrijes, se puede tomar acción legal contra los responsables.

Aunque cabe destacar que este no es el único mecanismo para proteger artesanías o productos, ya que también existen las denominaciones de origen (DOP), aunque ambas son igual de válidas en el plano internacional. Sin embargo, el DOP tiene más reconocimiento en Europa y la IG en Estados Unidos.

No compiten ni chocan, las dos buscan mantener los atributos de un producto en la región determinada, pero la puntual diferencia es que en una IG no necesariamente todos los elementos del producto son originarios de ese lugar. Por ejemplo, si el alebrije lleva un círculo de oro, el oro no salió de ese municipio, pero el copal sí, el tallado sí, el maestro con su intelecto y creatividad sí, entonces no puede ser Denominación de Origen, pero puede ser Indicación Geográfica”.