Protestan en Estados Unidos contra los ataques a Irán

Washington.- Diversas protestas se efectuaron el sábado en docenas de ciudades de Estados Unidos contra el asesinato de un general iraní por parte del gobierno del presidente Donald Trump y la decisión de enviar a miles de soldados estadounidenses adicionales a Medio Oriente.

Más de 70 movilizaciones fueron organizadas por diversos colectivos, entre ellos CODEPINK y Act Now to Stop War and End Racism (Actuemos Ahora para Frenar la Guerra y Terminar el Racismo) _una coalición pacifista estadounidense.

Desde Tampa a Filadelfia y desde San Francisco a Nueva York, los manifestantes portaron carteles y corearon lemas contra la guerra.

El presidente Trump ordenó el ataque aéreo del viernes cerca del aeropuerto internacional de Bagdad en que murió el general Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de élite de Irán, a la que Washington responsabiliza de diversas acciones efectuadas contra Estados Unidos y sus aliados desde hace décadas. Irán ha prometido vengarse, lo que aumenta los temores de que estalle una guerra sin cuartel, aunque se desconoce la manera y la fecha de una posible respuesta de Teherán.

Los organizadores de las protestas señalan que el gobierno de Trump, al asesinar a Soleimani, básicamente ha dado inicio una guerra con Irán.

En Miami, ante el paso de los automovilistas, unos 50 activistas gritaban “No más asesinatos con drones”, “Queremos paz ya” y “¿Qué queremos? Paz en Irán”.

Cientos de personas reunidas en Times Square corearon “¡Sin justicia no hay paz, Estados Unidos fuera de Medio Oriente!”.