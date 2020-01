Protestan por falta de medicinas para niños con cáncer

CDMX.- Familiares de niños con cáncer se manifestaron ayer en el Palacio Nacional, en Veracruz y en Tlaxcala para exigir a las autoridades el abasto de medicamentos contra esa enfermedad.

En la capital del país, David Roura, activista del movimiento estudiantil del 68, protestó debido a que su hijo, Rodrigo Iván González Ramírez, no recibió en el IMSS el medicamento oncológico que requiere.

Reforma informó que entre el viernes y sábado pasados, alrededor de 42 niños que son atendidos en el Hospital Infantil de México se quedaron sin quimioterapia y fueron reprogramados.

No obstante, el suministro de los medicamentos se restableció entre domingo y lunes, aseguró Israel Rivas, papá de Dhana, paciente oncológica.

¡Todas las quimios! ¿Qué está pasando? Un papá me marcó y me dijo: 'Mi hija ya estaba enchufada, ya estaba canalizada, y la sacaron porque no había medicamento.