Próximo ciclo escolar podría no tener libros de texto

México.- El ciclo escolar 2019-2020 podría comenzar, en agosto, sin libros de texto gratuito. La razón es que, a cuatro meses de que debió haber comenzado, aún no arranca la producción de más de 200 millones de ejemplares de educación básica.

De acuerdo al portal de noticias El Financiero, cada año, en diciembre, los impresores de los títulos de los libros de primaria empiezan a producir los ejemplares para entregarlos en mayo a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg); sin embargo, a cuatro meses de que inicie el nuevo ciclo escolar no existe una convocatoria activa para competir por la licitación.

En años anteriores, la Conaliteg se encargaba de hacer las contrataciones. Ahora es la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda la que hace las compras a través de una nueva modalidad llamada OSD (Ofertas Subsecuentes de Descuentos), y si bien lanzó una convocatoria en marzo para buscar los mejores precios, el gobierno rechazó las propuestas en 10 ocasiones y la semana pasada declaró cancelada la convocatoria.

“Se hizo una licitación para competir con los libros, pero la semana pasada se declaró cancelada, ya que no son los precios que el gobierno pretende, hoy por hoy no ha habido comunicación con ellos… La semana pasada la declararon cancelada, 10 veces cambiaron el fallo, ya no está diferida, ya está cancelada”.