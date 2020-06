Que diga lo que quiera, no permitiremos más violencia, responde AMLO a 'El Marro' 

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la Federación intervino en Guanajuato pues había una situación muy grave e incontrolable.

Cuestionado sobre los hechos en la entidad, donde la detención de 26 personas del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellas la madre de José Antonio Yépez "El Marro", generó reacción de los criminales, el Mandatario federal indicó que no se puede permitir la anarquía, el desorden y que se pierdan vidas.

Sobre las declaraciones de "El Marro", quien lanzó amenazas contra las autoridades, el Presidente indicó que puede decir lo que quiera pero el Gobierno no permitirá la violencia.

Está si no en su derecho, pues sí yo diría porque sobre todo está la libertad, pueden decir lo que quieran, nosotros no vamos a permitir la violencia, no podemos actuar como el avestruz, meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada, no se puede, hay mucho sufrimiento de la gente por la violencia y se tiene que atender, respetando derechos humanos, no masacrando", aseguró.