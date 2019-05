¿Qué más se puede pedir a la Fiera? Pregunta Luis Gerardo Lugo

León.- Hoy juega la Fiera un duelo muy especial, no será por tres puntos ni para romper un récord, lo hace por una estrella más en el escudo y la entrada a la gloria.

Ha sido una temporada fenomenal: 41 puntos, 12 victorias seguidas, 41 goles a favor, un campeón de goleo. ¿Qué más se puede pedir?... una corona.

Para la honra esmeralda, conformarse con las estadísticas sería rozar en la falta de respeto al emblema leonés y más cuando se está a 90 minutos de algo sumamente grande: un triunfo la noche de hoy y podremos debatir si esta Fiera es la mejor de todos los tiempos.

En este torneo el León de Nacho Ambriz le ganó a quien no pronosticábamos que lo haría, anotó lo que no calculábamos y rompió marcas que nunca imaginamos. Por eso, este León no puede morirse de nada en la final ante Tigres.

Debe sacar las garras, pelear cada balón con la convicción de ganarlo y dispararlo con la firmeza de enviarlo a las redes. Pero por encima de todo, correr la milla para terminar con playera impregnada de ese sudor que huele a lavanda.

Después de la derrota de 1-0 en el Volcán, las horas siguientes han sido de vaticinios divididos en torno a la Fiera, optimistas y resignados. Podemos augurar que el León ganará y puede que acertemos o que no pase esto. Podemos adelantar que el León perderá y puede ser así o que culmine el torneo con el título.

En lo que no hay polaridad de opiniones es en la actitud que tienen que mostrar los Verdes para cerrar el torneo. Todos sabemos, incluyendo ellos, técnico y directiva, que hoy se juega con orgullo para ser campeones.

La Fiera debe tener en cuenta que hay dos maneras plausibles de terminar una campaña: de pie con los brazos en alto o tendidos en el césped pero dignos y de cara al sol.

El León de este Clausura ha sido irreconocible en las dos últimas derrotas en liguilla, sí, pero también debemos recalcar que este mismo equipo fue irreconocible en las victorias que logró. Simple, empezó como un felino ordinario y terminó siendo extraordinario.

Tigres superó al León en el primer duelo aunque también le dejó ese “halito” que levanta y para este enemigo implacablemente efectivo y lleno de virtudes, eso puede ser el único y más grave error en la final. Y para la Fiera, entre el ir perdiendo y el estar vivo habita un océano de posibilidades para ganar.

El ADN de este León es peculiar, cambiar el estilo a estas alturas es impensable, el rostro diferente en los últimos juegos pasa más por lo físico en las piernas de algunos de sus futbolistas y por lo mental en la cabeza de otros.

Sin embargo, lo más hermoso del futbol es que nos permite vivir hazañas y las que más gustan son aquellas que se conquistan con las fuerzas de la flaqueza. En todos los jugadores del León está el que su afición entera sea testigo de una proeza de tinte esmeralda.

Ambriz, Cota, Navarro, Mosquera, Ramiro, Tesillo, ‘Chapo’, Iván, Meneses, Mena, Campbell, Rubens… están a un paso de la gloria, abran la puerta y entren.

Twitter @geraslugo