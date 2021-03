Oaxaca. A unos días de que comiencen las vacaciones de Semana Santa, AMLO reconoció que se está trabajando para vacunar a todos los adultos mayores del país y evitar que el impacto ante una tercera ola de contagios de COVID sea menor.

Asimismo, el Presidente del País, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la estrategia para ello es ‘vacunar y vacunar por si llega una tercera ola a todos nos agarre vacunados’.

Se está aplicando la vacuna contra el Covid-19. Antes que termine el mes próximo, a más tardar a finales de abril, vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores de 60 años”, comentó el mandatario.

“Ahorita está bajando, pero no nos debemos confiar. Es vacunar y vacunar para evitar que venga una tercera ola. Si viene, que nos agarre vacunados a todos”, dijo.

De igual manera destacó AMLO que México ha sido reconocido en todo el mundo por cómo van en la aplicación de las vacunas reconociendo la ayuda de otros países para las dosis contra el COVID.

“Vamos avanzando porque México tiene muy buena fama en el mundo y nos están ayudando las farmacéuticas y los gobiernos, como Rusia, India, China, Estados Unidos. Nos están ayudando para conseguir las vacunas y ya tenemos contratos para que se pueda vacunar al pueblo”, argumento López Obrador.

También reconoció la importancia de vacunar primero a los adultos mayores del país, siendo ellos los más afectados por el virus.

Si vacunamos de 60 años en adelante va a bajar la mortalidad 80%, por eso estamos apurados terminando de vacunar (...) a los adultos mayores, por si se nos viene otra oleada. Esto empezó el año pasado, en febrero, marzo, se fue arriba, bajó en septiembre y octubre y luego volvió a subir”, comentó AMLO.

Para finalizar, dejó en claro el riesgo que hay de no seguir las medidas sanitarias y de que primero son las personas de la tercera edad quienes tienen que recibir la dosis.

“A mí me dio Covid-19 porque no me tocaba la vacuna y, como tenía que esperar, me [contagié]. Muchos me decían que, como ya habían empezado a llegar las vacunas, que yo fuese el primero, para decir que lo hacía para que la gente se vacunara. Mentira, ese es un pretexto, una excusa”, concluyó el mandatario.