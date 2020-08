Que se difunda en tv y redes sociales video de Lozoya: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se difunda, al considerar que es un asunto de interés nacional, sin violar el debido proceso, los detalles de la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en el caso de presuntos sobornos para la aprobación de la Reforma Energética, y que se divulgue en televisión abierta el video que entregó Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República (FGR).

López Obrador afirmó que se buscará recuperar todo el dinero público robado en este caso y si se quiere juzgar a los expresidentes, será mediante una consulta pública, pero donde se garantizará la defensa de los exmandatarios.

Dijo, como tercer punto, que en caso de que se juzga a los exmandatarios, tienen derecho a defenderse porque no es juicio sumario.

Tres, si están inmiscuidos los expresidentes, consulta ciudadana que el pueblo decida si se les juzga o no. No es venganza, para que no queden dudas que no haya ambigüedades en caso de que la gente decida que se les juzgue, ellos tienen derecho a la defensa, no es juicio sumario".