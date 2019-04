Queman a joven por denunciar acoso sexual en Bangladesh

México.- Poco menos de dos semanas antes de que a Nusrat Jahan Rafi, de 19 años, la rociaran con queroseno y le prendieran fuego en su escuela en Bangladesh, había presentado una denuncia en contra del director del centro educativo donde asistía. La joven murió cinco días después del accidente.

El caso, la valentía de la joven para dejar testimonio sobre la agresión sexual y todo lo que ha pasado después ha puesto atención en lo vulnerable que son las víctimas de acoso y abuso sexual en el país asiático. Muchas mujeres y niñas en Bangladesh optan por mantener en secreto los casos que sufren, por miedo a ser rechazadas por su comunidad o sus familias.

Según la BBC, el caso de Nusrat Jahan es diferente porque no solo denunció por redes sociales, sino que acudió a la policía, apoyada por su familia, el mismo día del acoso.

El 27 de marzo, según refirió la joven, el director la mandó llamar a su oficina y la tocó de manera inapropiada, luego salió corriendo del lugar antes de que el hombre llegara a más.

Nusrat presentó una denuncia a la comisaría de Feni, su pueblo natal, en donde en lugar de darle seguridad, un agente de policía la grabó mientras daba su testimonio. El video poco después fue filtrado a los medios locales.

En él se ve cómo la víctima está angustiada e intenta esconder su cara entre sus manos, mientras el policía le dice que "no es la gran cosa" y le ordena que retire las manos.

Luego de la denuncia, sin embargo, el director fue arrestado pero las cosas empeoraron para Nusrat, ya que un grupo de personas se congregó para pedir que el hombre fuera puesto en libertad. La protesta la organizaron dos estudiantes hombres y, según reporta la BBC, algunos políticos locales también asistieron a la marcha.

Sin importar que su familia estaba preocupada por su seguridad y de las amenazas que ya había recibido, Nusrat Jahan, 11 días después de la denuncia, el 6 de abril acudió a la escuela para presentar sus exámenes finales.

Sin embargo, ese día ocurrió la desgracia. Según la declaración de la joven, una estudiante la llevó al tejado diciéndole que a uno de sus amigos le estaban dando una paliza. Cuando llegó, cuatro o cinco personas la esperaban con burkas, la rodearon y la presionaron para que retirara la denuncia, cosa a la que se negó. Entonces le prendieron fuego.

Intenté llevar a mi hermana a la escuela e intenté entrar en las instalaciones, pero me pararon y no me permitieron entrar. Si no me hubieran detenido, a mi hermana no le habría pasado algo así", dijo Mahmudul Hasan Noman, hermano de Nusrat.