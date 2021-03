Querétaro.- Tras conocer de supuestos actos de corrupción en administraciones municipales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda inició con la investigación en varios municipios como Arroyo Seco, El Marqués y San Juan del Río.

De visita en Querétaro para participar en un "Conversatorio", el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo respondió a la queja de una de las asistentes quien cuestionó qué ha sucedido con las denuncias sobre corrupción en Arroyo Seco.

Nieto Castillo informó que se asignó a Querétaro un modelo de riesgo en el que han estado trabajando; sin mencionar a qué funcionarios se está investigando, sí precisó que son varios municipios los que se están interviniendo.

Hicimos un modelo de riesgo que hemos estado trabajando, no voy a decir los nombres. No solo fue en el caso de Arroyo Seco también tuvimos información en el caso de otro municipios del estado, El Marqués, etc, San Juan del Río, y lo que estamos haciendo es recopilación de la información".