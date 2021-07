Ciudad de México.- Ayer la senadora Malú Mícher pidió a Morena se garantice piso parejo a quienes tengan aspiraciones para buscar la candidatura presidencial en 2024, así como lo hizo saber el canciller Marcelo Ebrard.

Legisladora morenista por Guanajuato se pronunció porque las reglas y los requisitos de la convocatoria aseguren una contienda en condiciones equitativas.

Se tiene que garantizarse piso parejo en las reglas, en los requisitos, en las oportunidades que se den, para que cada quien tenga las mismas oportunidades, el mismo trato, el mismo proceso y que no haya posibilidad de decir: aquí no fueron parejas las cosas", dijo.

"Hay que esperar a que llegue el momento, cuando se dictaminen las reglas, habrá que supeditarse a ellas, pero creo que tiene que ser un piso parejo. El Presidente está sentando las bases de un arranque, está dando el banderazo de salida, entonces todas y todos las mismas oportunidades y sin discriminación alguna".

A pregunta expresa, la legisladora federal rechazó que exista un favoritismo adelantado del presidente Andrés Manuel López Obrador por las aspiraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Consideró que las responsabilidades de alto nivel que ha asignado al Canciller, dejan en claro la confianza y hasta el amor que le tiene.

"El Presidente ha sido muy discreto, ha tratado de manera muy pareja, no veo que haya distingo, yo veo cómo confía en Marcelo, imagínate, confiarle la relación con Estados Unidos, la compra de medicamentos, de vacunas, eso requiere de mucha confianza", refirió.

"El Presidente ha sido hasta amorosos con el propio Marcelo, lo cuida, le encarga, porque da toda la responsabilidad y toda la confianza. No he visto distingos con Claudia, yo veo un Presidente muy parejo".

Mícher, quien trabajó con Ebrard desde que ocupó la Jefatura de Gobierno de la Capital, se refirió a la reunión que sostuvo el Canciller con un grupo de colaboradores el pasado fin de semana.

Tras considerar que el 'destape' era esperado por muchos, celebró que Ebrard haya hecho pública su decisión de buscar la candidatura.

"No fue algo a escondidas atinado, fue algo estratégico. Las cosas no la está haciendo ni a escondidas ni sin lealtad, sino con un alto compromiso. Aquí no andamos jugando a las escondiditas", expresó.

"Es bueno que apareciera, así es la democracia, que la gente levante la mano. Para mí, la reunión fue tranquilizante y esperanzadora".

Avala AMLO destape de Ebrard

Cuestionado sobre la reunión del canciller Marcelo Ebrard con colaboradores en la que anunció que buscará la candidatura presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todos los que quieran participar tienen derecho, aunque la gente decidirá y pondrá a cada quien en su sitio.

"Todos los que quieran participar, mujeres y hombres están en su derecho y ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo, la designación del dedo o aquellas frases célebres, legendarias, de que el que se mueve no sale, el que se mueve no sale en la foto, otras hasta más ofensivas, de que está flaca la caballada y todas esas cosas. No, no, no, eso ya no", señaló en conferencia.

‘Candidato presidencial definido por encuesta’

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, adelantó que el candidato presidencial del partido en 2024 será definido mediante encuesta.

El dirigente garantizó que habrá "piso parejo" para todos los aspirantes, porque será el pueblo el que elegirá al personaje que buscará suceder al presidente López Obrador.

La postura del líder morenista tiene lugar luego que este martes se hizo pública una reunión en la que el canciller Marcelo Ebrard informó a amigos y a cercanos sus aspiraciones presidenciales y después de que durante la conferencia de ayer por la mañana, el funcionario federal confirmó que buscará la candidatura en 2024.

Considerado como un personaje cercano a Ebrard, Delgado reiteró que Morena se ha convertido en uno de los partidos políticos más ganadores en la historia del País gracias a que sus candidatos los elige la gente.

Las encuestas, sin duda, son el instrumento democrático de más peso en nuestro movimiento".



(Con información de Agencia Reforma)