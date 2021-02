'Quiero morir en Roma. A la Argentina no vuelvo': Papa Francisco

ROMA. El Papa Francisco dio a conocer hoy por la mañana que sus últimos días los prefiere pasar en Roma, asegurando que no regresaría a su tierra natal, Argentina, esto debido a los fuertes problemas que vive el país.

En la entrevista, concedida al periodista Nelson Castro, Jorge Bergoglio fue sincero al afirmar que el aún pretende por muchos años estar al frente de la Iglesia y que no tiene planeado renunciar como la mayoría de sus antecesores.

Asimismo, Nelson Castro le preguntó: “¿Cómo imagina su muerte?” a lo que el Papa le contesto de manera sincera: “Siendo Papa, ya sea en ejercicio o emérito. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo”.

Ante ello, se le cuestionó el porque de esa decisión de no volver a Argentina: “No, no la extraño. Viví allí 76 años. Lo que me aflige son sus problemas”.

Asimismo, durante la entrevista el Papa Francisco habló de los problemas de salud que ha padecido en su vida, siendo uno de ellos un cuadro pulmonar severo que padeció hace algunos años.

El especialista encontró tres quistes en el lóbulo superior del pulmón derecho. Había también un derrame pleural bilateral que me producía dolor y dificultad respiratoria. Por lo tanto, luego de analizar minuciosamente mi caso, procedió a la realización de una punción pleural para extraer el líquido. Tras ello, comenzaron a tratarme y, para el mes de octubre, cuando ya estaba recuperado, me anunciaron que debían operarme para extirpar el lóbulo afectado porque existía la posibilidad de una recaída. Naturalmente, yo acepté la operación. Fue un momento difícil”, comentó el Papa Francisco.

Al final, el Papa deja en claro que nunca renunciará a la Iglesia y tratará de servir hasta el último día de su vida.