RSP Elecciones Sonora 2021 La Grosera. De estrella de Onlyfans, ahora es candidata a diputada, luce poca ropa

Sonora. Como salida de un cuento o novela. Rocío Pino se ha vuelto viral en las redes sociales y no solo en su estado, sino en todo el País, pues de ser estrella del polémico sitió OnlyFans ahora busca una candidatura como diputada en el Congreso del Estado.

En sitio de OnlyFans se ha destacado por publicar contenido no apto para menores de edad con insinuaciones sexuales y ahí, Rocío Pino, conocida como ‘La Grosera’ es sin duda una de las más seguidas por miles de usuarios.

Ahora, ha dejado aún lado ese portal para dedicarse de lleno a la vida política pero lo destacable es que no ha dejado de usar su facilidad para quitarse la ropa dentro de su misma campaña.

Hoy en día, bajo el slogan en su campaña de ‘¿Las quieres? ¡Te las doy!’, Pino ha llamado la atención no solo de autoridades y partidistas de su estado, sino de todo el país, pues además de su controversial lema, la publicidad ha sido otro factor para robar cámara.

En la mayoría de su publicidad sale con poca ropa.

Además de ello, dentro de su campaña política ha prometido que una vez que gane todas las mujeres que quieran podrán ponerse senos, ya que también ha manejado el slogan de ‘Ponle chichis a tu mamá’.

Todas las mujeres quieren tener boobies, una mujer con pechos grandes, es una mujer segura y empoderada, es una potencia en todo”, afirma Rocío Pino.

Esto va acompañado con su propia historia al afirman que desde que se operó los senos su vida cambio, se volvió una mujer empresaria y tuvo éxito como influencer, por ello, de ganar propondrá al sector Salud que incluya el aumento de busto en el catálogo de servicios gratuitos.

La critican pero afirma que no cambiará

Desde el inicio de su campaña rumbo a las elecciones, Rocío ha sido atacada por su publicidad y propuestas, incluso varios de sus carteles han sido destruidos, pero aún así afirma que no cambiara su forma de ser.

“Quieres critican mi candidatura, ni siquiera se han dado un tiempo de conocerme, de conocer mis propuestas, les molesta como me gano la vida, les enerva que sea diferente a ellos, que no sea una política convencional, no habrá poder humanos que los haga cambiar de opinión”, comentó Rocío Pino, mejor conocida como ‘La Grosera’.