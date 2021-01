Realizan a Ebrard y Sánchez Cordero prueba PCR para detectar COVID

CDMX.- Informaron Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones exteriores (SRE) y Olga Sánchez Cordero titular de la Segob, que se realizaron una prueba PCR para detectar si se contagiaron de COVID.

Estuvieron el Secretario de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Gobernación en contacto cercano con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en los últimos días.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, Olga Sánchez Cordero dijo que el resultado de su prueba PCR podrían dárselo entre hoy y mañana.

Yo llegué este domingo y me hice la prueba rápida y me hice la otra prueba. La primera salió negativa y la PCR me la entregarán entre hoy y mañana", sostuvo.