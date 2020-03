Reaparece en redes Ricardo Anaya, pide prevenirse del Covid-19

Querétaro, Qro.- El excandidato presidencial, el panista Ricardo Anaya Cortés, envió un mensaje en su red social de Facebook.

Anaya Cortés dijo sentirse preocupado por la situación ante la llegada a México de la pandemia del coronavirus.

Comentó que expertos advierten que México seguirá la misma trayectoria por la que pasó China, el problema llegó a países europeos.

Señaló que México debe aprender de los aciertos y errores cometidos en otros países y confiar en la capacidad y experiencia de los especialistas mexicanos.

No son tiempos de política, son tiempos de solidaridad, no son tiempos para dividir o polarizar sino para unir, no es momento de pleitos entre políticos eso nada va a resolver, no se trata de pelear con el Presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir seriedad para que se escuche a los expertos cuyas recomendaciones se apoyan en evidencia científica".