Rebasa México a Francia en muertes por Covid-19

CDMX.- Rebasó México a Francia como el quinto país con más fallecimientos por Covid-19. Ahora sólo es superado por Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Italia.

La Secretaría de Salud (SSA) registró ayer 523 nuevas muertes por el coronavirus en México, con lo que suman 30 mil 366 en total.

Se reportó además un total de 252 mil 165 casos confirmados, 6 mil 914 más que el viernes. Se trata de la cifra más alta en un día desde que inició la epidemia.

En conferencia vespertina en Palacio Nacional, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que sí se registran la mayoría de los decesos, pero es difícil hacerlo en el caso de las personas que murieron en el trayecto al hospital o en su casa.

Indicó que no es propósito de la vigilancia epidemiológica de ningún país contabilizar todos los casos y muertes que ocurran para tomar decisiones a fin de atender la pandemia.

No es necesario tener una contabilidad completa de los eventos, pero que quede muy claro: no quiere decir que no sea importante contabilizar todos los eventos, específicamente los desenlaces fatales”, dijo.