Reclaman ciudadanos amarillismo tras atroz asesinato de Ingrid

CDMX.- La noticia de cómo un hombre asesinó y arrancó la piel a su pareja ha resultado en críticas a medios.

Por cómo manejaron el asesinato de Ingrid, de 25 años, usuarios en redes sociales condenaron a periódicos.

Los comentarios van en contra de los titulares, algunos de los cuales señalan a la joven como culpable de lo sucedido.

Ingrid no merece ser recordada de la forma en que Francisco decidió. Ella no merece ser exhibida como un pedazo de carne y huesos para el morbo de quienes disfrutan vernos muertas.



Lo menos que podemos hacer es difundir tu rostro y tu sonrisa, recordarte así #JusticiaParaIngrid pic.twitter.com/gR3jdJwvDM — Erendira Aquino (@ere_aquino) February 11, 2020

¡No compartan las fotos de Ingrid Escamilla! Tengan respeto chingao, tengan algo de valor moral, tengan algo de sensibilidad.



Repito:



¡NO COMPARTAN LAS FOTOS DE INGRID ESCAMILLA! — Edgardo Torres (@EdTorresOficial) February 11, 2020

El asesinato de Ingrid Escamilla justifica el miedo y odio tan profundo que despiertan los hombres en el país. Para ellos es “imagina que fuera tu hermana”, para nosotras ES una hermana, y la desollaron. No fue un acto inhumano o monstruoso, fue el acto de un hombre. Uno de miles — maf lópez �� (@laborregaviuda) February 11, 2020

Exigen máxima condena

Tras el asesinato de Ingrid Escamilla, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, señaló en redes que la Fiscal ha declarado que exigirá la máxima condena.

Nuestro compromiso de trabajar todos los días por erradicar la violencia hacia las mujeres. Mi pésame sentido a la familia de Ingrid Escamilla. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 11, 2020

El atroz asesinato

Francisco, un ingeniero civil, confesó a las autoridades que mutiló y asesinó a su pareja, Ingrid, tras discutir con ella la tarde del domingo.

En su declaración, el hombre afirmó que fue la mujer quien lo agredió primero con un cuchillo de cocina: "me dijo que me iba a matar, me enterró un cuchillo y le dije, pues de una vez, pero no pudo, luego yo le hice todo eso", admitió el hombre ante las autoridades.

En un video donde es interrogado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Francisco detalló que desolló a la mujer para que nadie la reconociera.

El imputado es resguardado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mientras que se le practican exámenes psicológicos con el objetivo de entender por qué utilizó ese nivel de agresión contra la mujer.

De ser encontrado culpable, podría recibir la pena máxima que es de 60 años de prisión.