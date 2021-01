Recortará Pfizer entrega de vacunas contra Covid en 50% para México: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la farmacéutica Pfizer reducirá a la mitad la entrega de vacunas contra Covid para México contempladas para mañana, debido a que la ONU pidió que los países con más dificultades puedan acceder a las dosis.

AMLO dijo que, debido a que hay naciones que no tienen la capacidad económica para adquirir las vacunas, México tiene que ser solidario para "caminar parejos".

Hay países que no tienen capacidad económica para adquirir vacunas. Hay mucha pobreza en el mundo y entonces tenemos que caminar parejos, ser solidarios. Esa resolución fue aprobada casi por unanimidad, ahora no podemos decir 'no estamos de acuerdo', sería injusto, inhumano y contradictorio", comentó.