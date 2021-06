Un fallo en internet que ha afectado a miles de páginas del mundo, algunas de las más importantes entre ellas, ha generado este martes una enorme alerta global y ha vuelto a dejar patente la vulnerabilidad de las conexiones digitales y la debilidad del sistema sobre el que se asienta el funcionamiento de la red en un momento en el que empresas y usuarios dependen más que nunca de ellas por el teletrabajo.

Hacia el mediodía, hora española, un fallo de la compañía Fastly, una red de distribución de contenidos (CDN por sus siglas en inglés) que presta sus servicios a múltiples webs, ha hecho que sitios como los de Amazon, EL PAÍS, The New York Times, Twitch, Financial Times o Reddit sufrieran problemas y en algunos casos permanecieran inaccesibles para sus usuarios.

Tardan casi una hora en regresar

Unos 50 minutos después la compañía ha comunicado que el fallo se había arreglado y la mayoría de webs han recuperado la normalidad.

Muchas de las páginas afectadas pertenecían a medios de comunicación. Aunque en la mayoría de los casos las noticias permanecían visibles, al tratar de entrar en sus portadas el usuario se encontraba con un mensaje de error.

El pasado mes de diciembre, una caída general de los servicios de Google (Google, Gmail, Google Docs, YouTube y el servicio de almacenamiento en la nube) por un problema de almacenamiento interno puso también el foco en la enorme dependencia de millones de empresas y usuarios de los servicios de internet.

La primera señal de que algo estaba sucediendo se produjo poco antes de las doce del mediodía. Entonces, Fastly anunció que investigaba un “impacto potencial en sus servicios de distribución de contenidos”.

El problema se extendió rápidamente a miles de páginas de todo el mundo entre el desconcierto de millones de usuarios que expresaban su inquietud o su sorpresa y buscaban información en las redes sociales ante la imposibilidad de consultar directamente la mayoría de medios.

Fastly actualizó después varias veces la información del incidente, limitándose a afirmar cada pocos minutos que seguía investigándolo. Sin embargo, a las 12.44 hora española la compañía aseguró que el problema estaba identificado y que ya se estaba arreglando.

Los usuarios pueden experimentar una mejora en la carga de las páginas mientras se recuperan los servicios globales”, afirmaba en su página la compañía.

Finalmente, nueve minutos antes de las 15.00 horas, Fastly ha dado por concluido el incidente. “Hemos observado la recuperación de todos los servicios y hemos resuelto esta incidencia”, han asegurado en un mensaje en su página web, aunque han advertido también de que las páginas de sus clientes podrían seguir sufriendo todavía algunos problemas de carga.

Las razones de la caída no han quedado del todo claras. La empresa afectada explicó este martes que había “identificado una configuración de servicio” que provocaba “interrupciones en los puntos de venta a nivel mundial”, por lo que ha procedido a desactivar esta configuración.

Esta caída pone de relieve la debilidad del sistema sobre el que se asienta internet”, asegura Igor Unane, responsable técnico de S21. Un sistema en el que un solo eslabón puede hacer caer buena parte de la estructura. “Existe una serie de grandes fabricantes que van acaparando la hegemonía en internet. Y este suceso demuestra los fallos que se pueden producir cuando se produce una excesiva centralización de proveedores”.

Falla en horas de mayor tráfico

En todo el mundo hay más de 1.800 millones de páginas web, según los datos de Internet Live Stats. Estas webs necesitan los servicios en la nube de, sobre todo, tres empresas: Amazon Web Services (AWS), Google y Microsoft.

Además, están las empresas que constituyen lo que se conoce como red de distribución de contenido (CDN, por sus siglas en inglés), que acercan la nube a los usuarios que van a requerir los servicios de una página o una aplicación. Tres de las más conocidas son Akamai, Cloudflare o la propia Fastly.

demás de un problema de centralización”, completa José de la Cruz, director técnico de Trend Micro Iberia, “es probable que se haya producido una falta de redundancia, que haya habido un sistema de respaldo que pudiese asumir parte de la carga”.

La empresa donde se originó el incidente es un proveedor de servicios en la nube. En Amazon da servicio de imágenes y en Twitter, de emojis. Por eso, aunque la red social no sufrió la caída, la visualización de las fotos y los emoticonos sí se vieron afectadas.

La nube de Fastly está más cerca de los usuarios y sirve para acelerar el tiempo de carga de las páginas y evitar picos para buena parte de las grandes páginas de internet. Si sufre una caída grande, como ha ocurrido hoy, puede provocar que esos servicios no funcionen con normalidad. La centralización de los servicios principales en unas pocas manos provoca que la caída de uno de los principales afecte a buena parte de las páginas más usadas.

Entre las páginas afectadas, además de las mencionadas, se encontraban webs como la del Gobierno británico, Spotify, Vimeo, Shopify, CNN, El Mundo, The Guardian, Vice, el sitio de crowdfunding (colectas financieras) Kickstarter, el foro de desarrolladores Stack Overflow, la plataforma de alojamiento de proyectos Github o el catálogo de proyectos para impresión 3D Thingiverse.

El problema ha afectado a numerosos medios españoles, entre ellos de forma integral a las webs de As, Cadena SER y Cinco Días, que ya han recuperado la normalidad.

Con información El País