Reforma educativa se dictamina este lunes, dice Mario Delgado

Ciudad de México.- El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, informó que las Comisiones de Educación y Puntos Constitucionales buscarán dictaminar esta tarde de lunes la reforma educativa que la semana pasada quedó pendiente, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueara los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro.

En entrevista, Delgado también adelantó que en la sesión de este martes se le dará primera lectura al dictamen que se apruebe y pueda llevarse al pleno el jueves. Puntualizó que no hay garantía de que no haya bloqueos, ya que siguen en diálogo con la Coordinadora.

No tenemos ningún acuerdo con ellos en ese sentido, salvo el mantener siempre la mesa de diálogo que hemos establecido […] Vamos a ver. Ellos fueron a consultar a sus bases el fin de semana, vamos a ver qué respuesta tienen ahora que regresen, pero estamos en un diálogo abierto", reiteró.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política rechazó que en la reunión que mantuvieron el jueves en la Secretaría de Educación Pública (SEP) con los líderes de la CNTE y representantes de la Secretaría de Gobernación, los maestros hayan pedido el control de las plazas que les tocarían si regresan al apartado B del artículo 123 constitucional.

El jueves no fue tema, por parte de la dirigencia sindical, el tema de las plazas, o sea no es cierto que estén planteando ellos que se quieran quedar con un porcentaje de plazas. Es otro tipo de discusión. Básicamente, ellos quieren estar seguros de que no hay ninguna violación a sus derechos laborales y con razón, porque en la reforma que actualmente está vigente, pues fue una clara agresión contra sus derechos laborales", apuntó.