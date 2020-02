Regala Bonilla notarías a su 'padrino' y amigos

CDMX.- El Gobernador morenista Jaime Bonilla premió a su amigo Xicoténcatl Leyva Mortera y al sobrino de éste, José Román Leyva Castro, con dos notarías para cada uno, las cuales fueron entregadas por el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Leyva Mortera es considerado el padrino político de Bonilla.

Además, Tirso Adolfo Liévano Hernández, expresidente del PRI en Tijuana y exdirector general del Registro Público del Estado, es otro beneficiado con una notaría.

Rodríguez Lozano, durante la toma de protesta, señaló que no existen favoritismos.

Lo de ustedes es un acto de justicia. Aquí hay una suerte de que hay dos queridos amigos míos, Tirso Liévano y José Román Leyva Castro, a quien conozco desde niño, pero no hay favoritismo. No van a ser por mi relación ni relaciones que pudieran tener con el Gobernador, sino que es un acto de justicia. Estamos seguros que harán un cambio.

Con estas nuevas puestos, la familia de Leyva Mortera tendría cuatro notarías en total.

Rodríguez Lozano no convocó a la prensa para la toma de protesta, en cambio, hizo una transmisión en su página de redes sociales.

Aclaro, hay un nuevo notario también y que no vino, de una vez lo digo porque no quiero que quede como algo subrepticio, ese nuevo notario es Xicoténcatl Leyva Mortera, quien fue notario y que no vayan a decir que nos sacamos un as de la manga.