Registra Veracruz y Edomex más secuestros en diciembre

CDMX.- En diciembre, el Estado de México y Veracruz reportaron el mayor número de plagios en todo País, dio a conocer la organización Alto al Secuestro.

La entidad mexiquense encabezada por Alfredo del Mazo acumuló 17 secuestros, mientras que Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García, registró 12 plagios.

En lo que va de la presente Administración, Veracruz encabeza la lista de secuestros con 680 casos, seguido del Estado de México con 548 víctimas, indicó la organización que encabeza Isabel Miranda de Wallace.

A nivel nacional los secuestros disminuyeron en 2020 en un 39 por ciento, con respecto a 2019.

Recordemos que a partir de marzo en muchas Fiscalías destinaron gente a otras actividades y no laboraron muchas unidades Antisecuestro y esto indudablemente desalienta a la gente a poder denunciar porque pasan horas y horas, esto ahora es un supuesto, porque no tenemos un dato para poderlo probar, la forma de hacer es entrevistar a quienes no quisieron denunciar", añadió.