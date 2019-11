Registran VIH en bebés de meses en Tabasco

Tabasco.- Cada año, alrededor de 50 y 60 bebés son diagnosticados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el Hospital del Niño en Villahermosa, todos contagiados por su madre durante el embarazo.

De acuerdo al reporte de Notimex, estas cifras fueron reveladas por el doctor Carlos Aguilar Argüello, pediatra infectólogo adscrito al Hospital del Niño, y también presidente del Colegio de Pediatras de Tabasco.

El médico señaló que gran parte de estos casos se debe a que la madre no sabía que era portadora del virus, por lo que no se pueden tomar medidas para ayudar a los pequeños hasta que no acuden después de varios meses de nacidos con problemas como neumonía, infecciones en la piel o diarrea crónica. Es entonces cuando los doctores diagnostican el virus y pueden tomar acciones.

#BrevesVT Reporta Colegio de Pediatra del Estado de #Tabasco, la atención de cerca de 50 niños de 6 a 12 años contagiados con VIH; 20 menores más se encuentran en observación para saber si son portadores del virus pic.twitter.com/cea5Jk85WN — xevt - xhvt (@xevtfm) November 25, 2019

A pesar de que el contagio de VIH en niños de Tabasco es de los más altos en todo el país, el doctor Aguilar asegura que la tasa de mortandad es más bien baja, debido a que los tratamientos retrovirales que se recetan en cuanto se conoce la enfermedad son muy efectivos, e inclusive, después de unos seis meses de tratamiento, y si siguen los cuidados al pie de la letra, los menores ya no vuelven a ser hospitalizados, y pueden llevar una vida normal.

De hecho, si las madres detectan la enfermedad en etapas tempranas del embarazo, pueden tomar un tratamiento prenatal que asegura en un 90 por ciento de los casos que el niño nazca sano, sin haberse contagiado del virus. Sin embargo, el doctor Aguilar recuerda que el problema más bien es la desinformación y la desidia, por lo que instó a promover las campañas de prevención que se efectúan en el estado cada año.