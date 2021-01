Registran repunte en robo a transporte con rastreo 

CDMX.- Entre octubre y diciembre del 2020 los robos a transporte con sistema GPS aumentaron en un 23 por ciento con respecto al primer trimestre del mismo año al pasar de 220 robos en promedio mensual a 272, alertó la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).

Afirmó que el Edomex reporta la mayor cantidad de robos, principalmente en el Circuito Mexiquense, la ruta de Cuautitlán-Tepeji del Río, el Arco Norte, seguido de tramos como San Martín Texmelucan (Puebla)-Veracruz y Orizaba, y de Querétaro a Salamanca y Celaya, en Guanajuato.

Aunque la asociación mantiene una coordinación con la Guardia Nacional (GN) para reducir este delito, Presichi urgió la firma de un convenio de colaboración con esa corporación y la realización de reuniones interinstitucionales, que se suspendieron desde mayo, entre otras cosas, por el Covid-19.

A partir de marzo, por la pandemia, se tuvieron que suspender las reuniones presenciales, se tuvieron unas vía electrónica, pero la última fue en mayo, no hemos tenido entonces hacemos un llamado a que estas reuniones no se pierdan, que se vea inteligencia porque sólo hay reacción, que con elementos o patrullas se atienda, sino prevenirlos".

Alertó que los grupos criminales, por la crisis en diversas comunidades, buscan artículos de primera necesidad para venderlos a precios de remate.

En total, la ANERPV suma unos 3 mil 200 robos a transportistas y clientes integrados en las 46 empresas de seguridad que aglutina el organismo, y que están conectados a un C5 privado.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reporta de enero a noviembre del 2020 8 mil 716 carpetas de investigación por robo a transportista, una reducción del 19.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El 19 de marzo de 2020 un camión con electrónicos salió de la Aduana de la Ciudad de México con rumbo a Lerma, Edomex.

La unidad pesada partió a las 09:51 horas y arribó a su destino a las 11:45 horas, anotaron en un reporte los custodios que siguieron al camión en un vehículo de seguridad privada.

Dicho carro comienza a realizar maniobra para salir del lugar ya que el transporte estorbaba el paso, al observar esta situación comienzo a moverme un poco para atrás pero debido a los carros que se encontraban detrás de mí, no fue posible. Sin bajar del carro me hago lo posible por ver a mi compañero, me asomo a un costado del transporte y me percato que están amagando, agarrándolo del cuello y subiéndolo al carro que intentaba salir del lugar", relató el custodio sobre el atraco.