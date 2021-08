Ciudad de México.- Ante el regreso a clases presenciales en México, la Unesco pidió a las autoridades un sistema permanente de protección.

Entre las recomendaciones de la UNESCO se destaca el uso del semáforo epidemiológico COVID para cada estado y el regreso a clases, promover la higiene, además de una evaluación periódica en las escuelas.

También urgió a acelerar e incrementar la preparación del personal educativo y de las familias en materia de educación en situaciones de emergencia, como protocolos de higiene, distanciamiento, ventilación, detección temprana de casos y asistencia socioemocional.

La Unesco subrayó la necesidad de tomar decisiones focalizadas por entidad, región, zona escolar, nivel educativo, modalidad y tipo de servicio.

Advirtió que el largo confinamiento por la pandemia ha provocado una crisis de aprendizaje y abandono escolar, amenazas para la salud en materia de nutrición y bienestar mental de niñas, niños y adolescentes, y aumento de violencia y maltratos en la familia.

Sin embargo, no tendría que ser parte de las 19 naciones que continúan en confinamiento escolar, sobre todo porque posee fortalezas que otras no tienen, como un marco legal garantista, una importante fuerza docente, capacidades institucionales y una infraestructura básica que, si bien no es la más idónea en todos los contextos, haciendo ajustes e invirtiendo recursos donde más se necesita, sí permite contar con escenarios de trabajo seguro en lo inmediato y a mediano plazo".