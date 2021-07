Oaxaca.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), insistió sobre el regreso a clases presenciales en México para el próximo 30 de agosto y envió un contundente mensaje a los padres de familia.

Vamos a ser respetuosos, nada se puede hacer por la fuerza, se abren las escuelas, se regresa a clases. No quieren que vayan sus hijos a la escuela, pues no los manden, son libres, pero no dará marcha atrás en su decisión de regresar a las aulas”, expresó el mandatario.

El regreso a clases presenciales en México es necesario, dice AMLO

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Tercera Brigada de Policía Militar “El Sauz” en Culiacán, Sinaloa, el Presidente dijo que esta decisión no es obligatoria, pero es necesario regresar a clases porque se está causando daño a la educación, a los niños y también afecta a las madres, a los padres de familia.

Los opositores siempre van a decir no, esos no vuelven en sí, vuélveme en no, siempre todo lo que digamos van a decir no, pero hay que pensar que con protocolos sanitarios, con cuidados podemos regresar a clases a finales de agosto”.

Criticó que legisladores de Sinaloa se hayan pronunciado por no regresar a clases en la entidad.

No es un asunto politiquero, no es para que a ver los legisladores queriendo quedar bien, de gana gracia, digan no a la clases, porque la gente por falta de información y por la manipulación tan grande de los medios de información, no de todos, estén con la idea de no regresar a clases, pues no, eso no es correcto.".

En su conferencia matutina, conocida como "La Mañanera" que hoy se realiza desde Sinaloa, el Presidente de México dijo que aún se analiza la vacunación a niños.

Estamos viendo recomendaciones internacionales para menores de edad en la pandemia porque los laboratorios están presionando y ellos quisieran tercera, cuarta y quinta dosis".

En algunos países como en Estados Unidos, los niños de 12 años han sido vacunados con Pfizer. Sin embargo, los laboratorios aún hacen estudios sobre la vacunación en menores de edad.

Apenas esta semana, el mismo AMLO reveló que su hijo Jesús Ernesto, de 14 años, se contagió de coronavirus.

Jesús Ernesto, de 14 años, es uno de los 52,816 menores de edad que se contagiaron de Covid-19 de abril del 2020 a junio de 2021 en México. Además, 569 niños fallecieron por el Covid-19 según el último informe de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Los niños han padecido no sólo la enfermedad. La pandemia de coronavirus ha dejado una estela de dolor y muerte. La situación cobra dimensiones más graves cuando los niños pierden a uno o dos de sus padres o tutores. México, de acuerdo con un estudio publicado por la revista The Lancet, es el país con más menores huérfanos debido a la pandemia.

