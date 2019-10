René Bejarano dice que la historia le dio la razón con Rosario Robles en la cárcel

CDMX.- René Bejarano, quien protagonizó los videoescándalos por recibir dinero de Carlos Ahumada en 2004, afirmó que la historia le dio la razón hoy que Rosario Robles, entonces pareja sentimental del empresario, está encarcelada por los desvíos de la llamada Estafa Maestra.

Sin embargo, Bejarano, que en esa época era coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa, sostuvo que no lo anima la venganza.

En conferencia de prensa, el ahora líder del Movimiento Nacional por la Esperanza dijo que la revelación de que el SAT condonó impuestos a Ahumada en el Gobierno de Felipe Calderón prueba que el empresario y Robles formaron parte de una “conspiración” para frenar la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2006.

Bejarano destacó que él se mantuvo congruente en su apoyo a López Obrador pese a amenazas y hasta ofrecimientos que le hicieron.

Todavía falta mucho por saberse, pero ahí está lo que es cada quién: yo me mantuve leal a la causa en la que participé a pesar de todas las presiones, amenazas, chantajes, propuestas que se me hicieron; aquí estoy en lo que he sido siempre: un dirigente de la izquierda, y no se puede decir lo mismo de quien ahora está siendo procesada por diversos delitos", afirmó.