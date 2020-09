Reporta AMLO aumento de homicidio y extorsión

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que durante su Gobierno han disminuido casi todos los delitos en comparación con noviembre de 2018.

No obstante, han aumentado el homicidio doloso y la extorsión en hasta 12 por cierto.

Resaltó la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada y afirmó que ésta ya no manda como antes.

Vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada, en esta tarea ha sido fundamental el apoyo profesional y responsable de las Fuerzas Armadas, en particular agradezco el respaldo, la lealtad y el recto proceder del Almirante Rafael Ojeda Durán y del General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de Marina y de la Defensa Nacional, servidores públicos ejemplares", dijo.

Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga el culpable sea quien sea, ya no hay en el Gobierno federal funcionarios como García Luna".