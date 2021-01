Reprueba AMLO censura en redes sociales 

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la censura en redes sociales, pues esto atenta contra las libertades.

Ayer, tras el asalto al Capitolio, Twitter censuró al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, argumentando que sus publicaciones incumplían las reglas de la red social, lo cual prohibía a los usuarios dar me gusta, retuit, comentar o difundir.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reflexionó que las redes sociales fueron creadas para expresarse libremente y que la censura en ellas conllevaría a solamente consultar los medios tradicionales que están "sometidos al poder".

A raíz de esto, López Obrador agregó que no le gustó entonces que Twitter haya censurado a Donald Trump.

Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto. No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook, no estoy de acuerdo con eso".