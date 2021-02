Reprueban empresarios de Guanajuato regalar dinero a 'ninis'

León, Guanajuato. Como una pérdida de dinero calificaron empresarios de Guanajuato al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, creado por el Gobierno Federal.

“Regalar dinero nunca ha funcionado, lo que funciona es enseñar a la gente a ganarse el dinero”, dijo Ismael Plascencia Núñez, coordinador de la Confederación de Cámaras Industriales, Concamin Bajío.

Una investigación hecha por Reforma evidencia que cualquier persona, aunque tenga empleo e ingresos, puede inscribirse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El programa va dirigido a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, quienes reciben una beca de 3,600 pesos bimestrales para que trabajen en capacitación en alguna empresa privada o en el sector público durante seis meses.

Plascencia Núñez expuso que lo que se debe de hacer es acercar los medios para que aprendan a ganar el sustento.

Se nos está dando la razón de que esto no funciona, cuántos de los beneficiados en Guanajuato van a capacitación. ¿Para qué regalar el dinero?, dijo.

Para el empresario no es ningún secreto lo vulnerable del programa de los ‘ninis’ y lo fácil que resulta aplicar para ese recurso.

“A quién le sorprende que este programa apesta a corrupción. A mí no”, dijo tajante.

El líder de Concamin Bajío advirtió que desde que inició el programa sabían que esto iba a suceder y no solo en este apartado sino en muchos otros.

Plascencia Núñez dijo que este dinero bien puede usarse en la compra de vacunas con lo que estamos viviendo ahorita.

Apoyo sí pero con claridad

En una situación tan complicada en el país es triste que ante tanta necesidad de recursos haya programas de este tipo sin ningún comprobante, dijo Luis Gerardo González García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

El empresario reconoció que está de acuerdo en que se apoye a los jóvenes, pero de manera organizada.

“No de una manera clientelar, repartiendo el dinero a diestra y siniestra, sino tener un seguimiento puntual de cómo se está dando el dinero para que los jóvenes se incorporen en la economía formal, trabajar y producir".

“Están tomando dinero público y no están transparentando la entrega. No hay dinero para salud, no hay dinero para muchas cosas a nivel federal. Hay un dispendio de recursos espantoso”, aseguró.